Une aire de jeux flambant neuve au parc Louise-Marie

C’est pourquoi, la Ville de Namur a débloqué un budget de 136000 euros, financé à 80% par la Région Wallonne, afin de remplacer l’ensemble des infrastructures de l’emplacement.

Que ce soient les toboggans ou encore les balançoires, tout a été remis à neuf pour que les bénéficiaires du parc jouissent d’une expérience optimale. " Les installations antérieures étant abîmées ou ne correspondant plus aux normes de sécurité. Il était important de les remplacer, souligne Charlotte Bazelaire (Les Engagés), échevine de la Jeunesse et des Loisirs.Cela permettra dorénavant aux enfants de jouer à cet endroit sans danger." Déjà à l’état de projet lors du mandat de Baudouin Sohier (Les Engagés), prédécesseur de l’échevine centriste, ce lieu de dépaysement est dorénavant accessible au public, depuis juillet dernier.

Quelques nouveautés

Inaugurée ce 17 août par la Ville de Namur, la nouvelle aire de jeux accueille aussi de nouveaux modules adaptés aux adultes ou adolescents. " Nous avons ajouté des modèles qui mêlent fitness et street workout", précise Charlotte Bazelaire. De quoi permettre aux amateurs de gymnastique et de musculation de mettre à l’épreuve leur souplesse et agilité. " Cet espace étant fréquenté par des personnes de tous âges, originaires de Namur ou d’ailleurs, il était important de tous les intégrer en leur offrant des infrastructures adaptées à leurs besoins", ajoute l’échevine. Plutôt que d’être simples spectateurs, les parents pourront donc désormais se défouler sur place au même titre que leurs petites blondes!