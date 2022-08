À Loyers, Gao donne vie et dess(e)ins à Zazie sans fautes: une héroïne de BD qui vainc les erreurs orthographiques (vidéo)

©Gaignard/Derache/Gao chez Le Robert

Au tournant des années 2010, Olivier Gabrielle (Gao, donc) avait publié deux albums contant les péripéties farfelues d’une entreprise de pompes funèbres ( Éternellement vôtres). Petit tirage, rien de comparable. " Zazie sans fautes, c’est ma première vraie BD officielle." Elle était apparemment très attendue. " Le jour de la parution, le 7 juillet, elle s’est retrouvée deux fois en rupture de stock sur Amazon. Ce fut la folie."

Inexorablement, le livre aussi divertissant qu’éducatif a pris la tête des classements de vente, toujours sur Amazon, notamment: " Après quelques jours, nous étions N°1 des ventes livres, classiques et BD." Des hauteurs que l’album a cessé de tutoyer depuis qu’il est en rupture de stock. " Le 1ertirage, 13000 exemplaires, est déjà écoulé. Le 2earrive."

Le bazar sur la route ou les mille et une nuits

Incroyable succès, donc, que ce bouquin s’attachant à une matière mal-aimée des écoliers (et des autres): l’orthographe! " J’ai reçudes commentaires comme: “Pour apprendre un mot, il faut l’écrire cent fois. Ça rentre beaucoup plus vite avec de l’humour”."

Et des moyens mnémotechniques (lire ci-contre). " La méthode d’Anne-Marie Gaignard m’a émerveillé.J’ai appris des choses en dessinant cet album. Il y a un truc pour chaque mot! Comment bien écrire amende et amande? Une amende, il faut la payer, il y a donc un€ dedans. Puis, j’ai toujours hésité: faut-il deux “G” à agrandir? En fait, il n’y a que trois mots et leurs dérivés qui commencent par “AGG”: aggraver, agglomérer et agglutiner." Pour les appréhender, rien de tel qu’un bon chantier avec une échelle sur la route et de quoi ébouillanter les automobilistes. Marquer les esprits.

" La planche qui m’a le plus épaté, c’est celle du chiffre “cent”, il ne s’accorde pas s’il est suivi. Sans phylactères, le visuel suffit déjà à comprendre." (voir ci-contre) Magique? Vous ne croyez pas si bien écrire: plus loin que les bancs d’école, il y a aussi des pages de voyages à destination du royaume des mille et une nuits (sans "S" à mille) ou sur un drakkar (deux "K"). À l’abordage.

Des larmes à l’euphorie

" Tout a failli tomber à l’eau alors que j’étais à la moitié." Le projet a mis les nerfs de Gao à rude épreuve. "Jérôme Derache était en contact avec Anne-Marie Gaignard quand il est venu me chercher. Aucune BD n’abordant l’orthographe, le concept a beaucoup plu à un éditeur qui nous a donné le feu vert. C’était sans compter une clause du contrat d’Anne-Marie: elle ne pouvait pas mener un projet comme celui-là ailleurs que chez le Robert… qui ne voulait pas faire de la BD."

Le rêve devenait cauchemar… un 1er avril. " J’en ai pleuré. Mais, le 1er éditeur, chic, a convaincu Le Robert de lancer la série." On connaît la suite, deux tirages, 30000 exemplaires et un 2 tome est en préparation.

Zazie sans fautes, t.1, Gaignard/Derache/Gao, Le Robert, 48p., 9,90€