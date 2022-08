Dames: une réforme pour les D2 nationales

La future division interprovinciale sera composée des équipes ACFF qui se seront maintenues en division 2 cette saison, des équipes ACFF qui seront descendues de la division 1 nationale et des trois équipes qui seront montées de P1 via le tour final interprovincial. Cette modification a pour but de faciliter la transition entre les équipes montantes des divisions provinciales et celles qui veulent évoluer vers la Division 1 nationale.