Le parc des Dames Blanches se précise à Namur : une demande de permis déposée

Une demande de permis unique prévoyant le désamiantage des bâtiments existants, leur démolition, l’assainissement des sols et la création du parc vient d’être introduite. L’enquête publique débutera ce jeudi 11 août. Elle s’achèvera le mardi 30 août prochain. L’aménagement de ce poumon vert en cœur de ville a été pensé en tenant compte de différents souhaits émis par un panel citoyen lors d’ateliers urbains. Il se veut un espace convivial et polyvalent. Inaccessibles la nuit, les lieux seront sécurisés à l’aide de portails et dotés d’un système de vidéosurveillance.

Afin d’ouvrir au maximum le parc sur la ville, la hauteur des imposants murs qui bordent la rue des Dames blanches sera réduite. L’entrée du parc sera signalée par un grand parvis.

En son sein, différents cheminements piétons, accessibles aux PMR, seront créés. Ils permettront soit de traverser le site rapidement, soit de pouvoir y déambuler librement et de découvrir les différents espaces qu’il renferme.

Favoriser la biodiversité

On y trouvera notamment une plaine de jeux, des prairies fleuries des arbres haute tige et toute sorte d’aménagements favorisant la biodiversité. L’eau occupera dans cet ensemble une place toute particulière."Le parc des Dames blanches met en œuvre des aménagements durables combinant notamment l’eau comme ressource, lieu de vie et de plaisir."Sa présence se déclinera sous la forme d’une zone humide, de fontaines à boire et de jets d’eau. Toujours dans cette volonté de renforcer la biodiversité en centre-ville, d’autres aménagements pourront être envisagés à terme, comme: la création d’une cavité souterraine pour chauve-souris, le placement d’un nichoir à faucon pèlerin en altitude ou encore des dispositifs attirant des abeilles solitaires…

Rappelons qu’avant d’en arriver à cette demande de permis, un long travail préparatoire a été nécessaire. En effet, le site a dû être acquis auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des terrains échangés avec l’institut Saint-Louis. Et ce, afin de permettre, notamment, le déplacement du parking réservé aux professeurs. Par ailleurs, des études de sol ont été menées. Les campagnes de forages ont mis en évidence"un dépassement de normes de plomb dans les remblais", incompatibles avec l’affectation désormais projetée.

Ainsi, avant tout aménagement, un confinement des terres contaminées sera opéré par le placement de 50 cm de terres saines et la mise en place d’un revêtement de 50 cm, après la pose d’un géotextile. Ce dispositif a pour objectif d’éviter " le contact direct avec le sol contaminé afin d’éviter des risques d’ingestion des particules de sol."