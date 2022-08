Écluses de La Plante : des mesures pour ne pas être à sec (Vidéo)

Mais ils ne passent pas comme ils veulent. Le SPW des Voies hydrauliques a mis en place une mesure depuis la mi-juillet: un regroupement de bateaux à tous les ouvrages hydrauliques de franchissement. Le but? Les actionner moins souvent. Quinze sites de barrages et écluses sont gérés par les Voies hydrauliques de Namur. "On est sur un temps d’attente d’environ une heure, explique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures.C’est le cas tant pour les bateaux de plaisance que pour ceux de marchandises. Comme on est en période de vacances, le trafic de ces derniers est plus faible. "

Limiter les bassinées

D’après le SPW, le débit du bassin de la Meuse est plus bas que celui de l’Escaut par exemple. Cette technique permet donc de limiter les pertes d’eau."À chaque fois qu’on effectue un sassement (NDLR: remplir le sas et le vider),environ 3000 m3 sont évacués vers l’aval. Si on fait ça trop régulièrement alors qu’on a déjà un débit plus faible, ça pourrait avoir un impact sur le niveau de flottaison,détaille Maxime Dessalle, ingénieur et chef de projets à la direction des Voies hydrauliques de Namur.Le volume de sassement dépend de la chute au barrage. 3000 m3, c’est une moyenne. À La Plante, c’est 2200 m3."

Devant ses écrans et ses boutons "vannes aqueduc", "signalisation fluviale", "tête aval" et "tête amont", Jérôme Sacré scrute scrupuleusement le passage des bateaux pour ouvrir et fermer l’écluse."Le fait de les faire patienter une heure maximum quand ils descendent ou remontent limite les bassinées, soit le nombre de cycles du remplissage ou de vidange du sas de l’écluse (dont la dimension est 100 m sur 12 à La Plante).En temps normal, on peut faire environ trois bassinées par heure."

Dans les faits, il arrive qu’un bateau ne doive pas attendre les 60 minutes d’attente réglementaires."Ceux de marchandises passent assez vite mais on fait attendre un peu plus les plaisanciers car ce sont souvent des petits bateaux, alors il vaut mieux qu’ils soient plusieurs. Leurs propriétaires sont généralement compréhensifs ", poursuit l’éclusier, qui doit parfois faire preuve d’originalité pour communiquer. "Les plaisanciers sont Allemands, Néerlandais, Anglais, Danois ou Norvégiens. On tente de se faire comprendre avec des gestes ou un peu d’Anglais!"

Parmi ses tâches, Jérôme Sacré doit aussi tenir un registre."Je note à chaque fois leur heure de passage."Des données telles que le tonnage, la matière qu’ils transportent et leur destination (si ce sont des embarcations de marchandises) sont aussi enregistrées à l’écluse des Grands Malades (Jambes)."Ça permet d’avoir une traçabilité."L’éclusier doit aussi faire preuve de vigilance."Quand on ouvre les portes, on doit faire attention à ce qu’il n’y ait pas de cycliste ou de piéton dessus à ce moment-là. Parfois, ils ont leurs écouteurs sur les oreilles alors ils ne se rendent pas compte!"Et ce job se poursuit du lundi au vendredi entre 6h et 19h30 et le week-end (seulement pour le tourisme) de 9h à 19h30. Pour le moment, la navigation reste maintenue sur la haute Meuse."La situation est sous contrôle,confirme Sarah Pierre.Nous ne connaissons pas des files interminables de bateaux avec des bateliers qui sont fâchés car ils doivent attendre des heures pour passer."

Un mercure dépassant les 30 degrés est encore prévu jusqu’à la fin de la semaine, au moins. Les équipes des Voies hydrauliques assurent une surveillance quotidienne de la Meuse et des conditions météo."Si la période de sécheresse s’aggrave, on pourrait avoir des durées rallongées aux écluses. Ce n’est toutefois pas encore à l’ordre du jour", rassure Maxime Dessalle.