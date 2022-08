Feux et feux d’artifice interdits en province de Namur

La sécheresse et la vague de chaleur que connaît notre pays affectent la province de Namur et exige des mesures de prévention pour diminuer le risque d’incendie. Sur base de l’avis majoritaire des zones de secours de la province de Namur, des informations reçues du DNF et de l’IRM, l’analyse de risque a conduit la Gouverneur f.f. à prendre, ce lundi dans un Arrêté un ensemble de mesures d’interdiction relatives aux feux et feux d’artifice. Il est donc interdit d’allumer un feu en plein air dans les zones forestières, les champs, les prairies, les taillis, talus et jardins (publics et privés). Mais aussi d’allumer un barbecue sur le domaine public et en milieu forestier y compris dans les aires aménagées pour cela et d’allumer des feux de veillée dans les camps de jeunesse. Il est également interdit de réaliser un feu d’artifice sauf autorisation du Bourgmestre sur base d’une analyse de risque, de jeter ou abandonner des objets en combustion et des tessons de bouteilles en bordure des bois, champs, végétations et broussailles sèches et de faire décoller des lanternes célestes. Il est autorisé, avec toutes les précautions qui s’imposent: d’allumer un barbecue dans les cours et jardins privés, et d’allumer des feux de cuisson pour les mouvements de jeunesse