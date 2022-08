Jambes: l’institut Saint-Joseph en deuil, l'ancien directeur Yvon Cauuet est décédé

Voulant ouvrir l’école à la mixité, il a engagé en 1968 une professeure de langues modernes. Il a été à l’origine de l’ouverture d’une section comptabilité et s’est lancé le défi d’adjoindre à l’enseignement général une section esthétique qui connaît encore aujourd’hui un essor important.

Yvon Cauuet était l’époux de Rose Servais. Il était né à Halanzy le 9 mai 1928 et est décédé à Woluwe-Saint-Lambert en ce début août. Il était le père de deux filles et le grand-père de trois petits-enfants.

Fort impliqué dans la vie paroissiale et associative, il a aussi été président de la fabrique d’église d’Erpent et Past-Président du Rotary club de Namur. Il était connu pour son sens de l’écoute et de l’initiative et est resté attaché à son école jusqu’à la fin de sa vie. il aimait y revenir de temps en temps.