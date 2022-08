Les Belgradois ont repris le collier

Présents mais en civil, Constant Davreux et Lucas Quairia ont assisté à la séance sur le banc."Ils se sont occasionnés une entorse au match de Coupe AWBB le week-end passé,explique Didier Thémans.Maxime Pretto était quant à lui en vacances."

Après deux mois de trêve, le coach belgradois était plutôt satisfait de l’état de forme de ses troupes."Tout le monde n’a pas encore la même condition, mais dans l’ensemble, ils sont tous prêts pour suivre la préparation de début de saison", avoue l’intéressé.

Certains, comme Coco Thiry ou Vincent Mommer, avaient déjà assisté à des pré-séances avec la R2 la semaine d’avant."Comme la R2 avait déjà un match de Coupe le week-end passé, on a recommencé les entraînements une semaine avant la D3,ajoute le coach.Vincent Mommer, Coco Thiry et Maxime Pretto y ont participé. Après deux ans sans basket, Coco commence tout doucement à retrouver ses sensations basket. Nous sommes en bonne voie."

Les Belgradois n’auront que cinq séances, dont une prévue ce samedi, avant leur premier match officiel, en Coupe de Belgique, contre Melsele (D2)."C’est un très gros morceau,précise le coach belgradois.Ce sera un match de préparation. Avec Melsele et Anvers, deux formations de D2, ce sera évidemment compliqué de passer un tour en Coupe de Belgique. Mais on va voir dans quel état de forme vont venir les équipes. Tout reste possible."

Un championnat qui débute mi-septembre

Concernant le championnat, le coach belgradois n’a pas encore fixé d’objectif."Il est difficile de connaître tous les transferts effectués à l’échelon national,poursuit le coach.Par contre, je sais que Falco Gand va être une redoutable équipe. Vilvorde peut aussi faire partie des ténors, comme la saison passée, même s’ils ont changé de coach. Nous allons voir après le premier tour où nous serons au niveau des résultats, et nous établirons ensuite un objectif. À nous d’être prêts mi-septembre."

Le championnat commence en effet quinze jours plus tard cette saison. Le premier adversaire des Belgradois se nomme Hasselt. Une équipe qu’ils vont affronter le 18 septembre prochain.