Un hommage sur l’esplanade ce samedi

Ce samedi la Ville de Namur commémorera le 75e anniversaire du premier motocross (13 avril 1947) sur le circuit légendaire de la citadelle de Namur. De nombreux champions seront présents dès 15 h 30 sur l’Esplanade (côté route merveilleuse) dont Roger De Coster, André Malherbe, Jacky Martens et Joël Smets. À 15 h 30 les champions rejoindront la parade des 120 motos de « Namur Legend » (le motocross de motos anciennes qui a lieu à Erpent ce week-end) en voiture décapotable. Celle-ci s’élancera à 16 h de la rue du Trou perdu à Jambes pour rejoindre l’esplanade sous escorte policière à 16 h 20 via l’avenue Jean 1er et les anciens passages mythiques du motocross au Chalet du monument et à Sainte-Thérèse.