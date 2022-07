Trafic de voitures: 200 personnes arnaquées par une centaine d’escrocs, une enquête hors-du-commun

Une enquête hors du commun diligentée par un magistrat fédéral de Bruxelles (qui a été menacé de mort et qui a fait l’objet d’une protection rapprochée pendant plusieurs années). Une centaine de prévenus et près de 200 victimes. Quelque 500 délits perpétrés à travers tout le pays et notamment en région carolorégienne et dans le Namurois. Une période infractionnelle de 5 ans, s’étalant de 2014 à 2019. Des faux à l’envi, des escroqueries à perte de vue, la corruption de deux policiers, du blanchiment et des armes, le tout dans le cadre d’une organisation criminelle particulièrement bien structurée. Des peines de détention ferme oscillant entre 2 ans et 8 ans et parmi elles, 15 condamnations à 5 ans secs. Et on ne vous dit pas tout.