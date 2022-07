Grande première: faites vos jeux!

La 50ebraderie sera la première du duo qui trouve là une belle occasion de se faire connaître et de présenter leurs jeux et activités. " Notre seul stress? Avoir assez de stock pour contenter les clients. Mais nous nous basons sur notre expérience acquise lors de grands événements comme le Belgium Games Festival. Nous mettrons en avant de nombreuses promotions. On a véritablement hâte de découvrir cela de l’intérieur. Pour l’instant, nous avons beaucoup entendu parler de la braderie par les autres commerçants plus anciens alors que, déjà la version allégée de 2021 nous avait entièrement satisfaits."

Cédric et Steve témoignent d’ailleurs d’une chouette dynamique dans le quartier et d’une belle relation avec les autres commerçants. " Pas de concurrence mais plus une mise en avant des complémentarités. On se retrouve le matin pour prendre un café, on se rencontre tout le temps. Notre voisine, Simply Folies, et ses bonbons, a suivi le même parcours que nous avec les aides communales: nous avons ouvert le même jour. Des liens se créent et nous sommes vraiment heureux de vivre notre passion dans cette ambiance chaleureuse."