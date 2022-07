«Bien dans ses baskets» avec l’ASBL Vis à Vis

L’originalité du projet "Bien dans ses baskets" est qu’il met en avant une pluralité de handicaps à travers le profil des personnes participantes et surtout l’inclusion de ces dernières dans le défi."On parle souvent de course à pied avec une joëlette mais "pour" les personnes en situation de handicap pas "avec"" expliquent-ils. Active depuis plus de trente ans dans le secteur social et pédagogique, l’ASBL Vis à Vis développe des programmes d’aide, d’accompagnement, de formation, d’insertion professionnelle et de recherche qui s’adressent à des personnes en difficulté. Et reste à la recherche aussi d’aide et de subventions…