La cinquantième braderie de Gembloux sera la dernière de «Gégé» (photos)

Gégé, j’imagine que vous préparez l’événement depuis des mois?

Chaque édition a ses spécificités et son lot d’imprévus, des aléas, des contrariétés aussi. Cette année, nous sommes servis avec les chantiers en cours mais ça nous donne l’occasion d’être créatif et d’étendre la braderie sur de nouveaux espaces. Cette année, ce sera d’ailleurs un de nos défis: faire circuler les visiteurs sur une boucle inhabituelle vers la rue Maréchal Juin et l’esplanade de l’hôtel de ville. La place de l’Orneau sera également en partie occupée par une attraction foraine ainsi que par une ferme pédagogique. L’utilisation de l’espace esplanade coulait de source tant les Gembloutois se le sont appropriés à travers Gembloux plage, les Apéros… Vous y retrouverez par exemple les Chevaliers de la Coutellerie et le très apprécié stand des Jumelages.

De nouveaux espaces utilisés et toujours le trait d’union vers la gare?

Nous sommes très heureux de la collaboration avec le comité du quartier de la gare. Les relations sont plus détendues, les clivages anciens sont dépassés même si chacun garde son identité et ses réalités. Certains commerçants sont d’ailleurs membres des deux associations. La brocante a pris une belle ampleur au fil des années et s’étire maintenant tout au long de l’Avenue de la Faculté jusqu’au centre. Deux petits trains feront la liaison entre le centre et la gare.

Pour cette cinquantième édition, peut-on dire que vous avez mis les petits plats dans les grands?

Nous avons réuni les ingrédients qui ont fait le succès de la braderie et son atmosphère incomparable. Nous avons fait revenir des animations qui ont marqué les esprits au fil des ans. Sans oublier les géants qui ne manquent jamais ce rendez-vous. Ajoutons à cela les Sorcières de Lonzée et les Vîs Tchapias de Sauvenière, et le folklore local sera bien représenté. Le vendredi, vers 15h, nous aurons un survol de la braderie par les avions de Beauvechain à l’occasion du renouvellement du parrainage de la base par la ville.

Cette édition sera donc votre dernière aux commandes?

L’investissement est colossal et je le fais pour ma ville, par passion et par plaisir d’y trouver la satisfaction lorsque l’édition est réussie. Après, je serai disponible pour assurer la transition et comme consultant surtout auprès des métiers forains avec lesquels j’ai, au fil des années, tissé des liens d’amitié très forts.

Quels sont vos tops et vos flops?

Les souvenirs les plus spectaculaires sont certainement la descente en death ride du beffroi, le saut à l’élastique et la catapulte. Une année de canicule, le public n’était pas venu en journée et nous avions dû loger le conducteur de la grue aux 3 Clés pour qu’il accepte de retarder son départ afin de permettre aux visiteurs de vivre cette expérience en soirée. La descente de Mariette, tenancière de l’Hôtel de Ville à l’époque, est légendaire.

Je me souviens aussi du mouvement de panique provoqué par un pétard au passage d’un troupeau d’oies guidées par un chien. Elles se sont envolées et on en a retrouvé près de l’église et jusqu’à l’académie.

Après, niveau flops, l’annulation des feux d’artifice en dernière minute à cause de la sécheresse et le Covid, les deux années précédentes, font figure de favoris. Mais nous avons hâte de nous retrouver tout en jetant un petit coup d’œil dans le rétroviseur pour nous remémorer ce qu’est, pour chacun de nous, la braderie de Gembloux.