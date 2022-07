Namur : l'ouverture du FIFF avec Louis Garel

«Ce n’est plus une prison, c’est un club de rencontres»

Déjà présenté hors-compétion à Cannes, le film a semble-t-il séduit les premiers spectateurs qui parlent d’un cocktail réussi, maîtrisé, hilarant. Le pitch est celui-ci: Abel (Louis Garrel) panique quand il apprend que sa mère Sylvie (Anouk Grinberg), la soixantaine, a rencontré un homme en prison. Ce n’est pas une première mais, cette fois, elle va se marier avec lui, la veille de sa libération. Épaulé par Clémence (Noémie Merlant), sa meilleure amie, Abel va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel (Roschdy Zem), son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives. Michel prépare déjà son nouveau coup… en famille.

À bientôt 40 ans, comme acteur, Louis Garrel a marqué la rétine des cinéphiles à de nombreuses reprises, via des films comme J’accuse , Les chansons d’amour , Saint Laurent , Le Redoutable et bientôt la superproduction française Les trois mousquetaires dans laquelle il incarnera le roi Louis XIII. Très tôt, celui qui est le fils du réalisateur Philippe Garrel et de la comédienne et metteuse en scène Brigitte Sy est passé derrière la caméra, signant des films souvent inspirés de faits réels, ses propres aventures. C’est une nouvelle fois le cas dans L’Innocent, son 4elong-métrage: sa propre mère Brigitte Sy a effectivement organisé des ateliers de théâtre en prison avant de s’y marier. Le reste se situe entre réalité et fiction.

Le 37eFIFF aura lieu du 30/09 au 7/10. La billetterie sera ouverte dès le 16/08.