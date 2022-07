Les Namurois de Glauque en première partie de Stromae à Nîmes

À lire aussi | Confiné mais créatif, Glauque sort son premier EP: "une idée s’est imposée: se libérer"

Mais avant l’arrivée de l’interprète de Papaoutai , c’est le groupe namurois Glauque qui aura l’honneur d’inaugurer, dès 20h, les festivités du vendredi. Au courant depuis quelques jours de leur participation au concert, les membres du collectif ne cachent pas leur enthousiasme à l’idée d’assurer la première partie du "Maestro".

" C’est quelqu’un dont on apprécie la musique et qui a mis la Belgique à l’honneur dans toute la francophonie ", souligne Louis Lemage, principal parolier de Glauque. Si les musiciens n’avaient encore jamais croisé la route de l’artiste belge, cette date en région Occitanie (NDLR: sud de la France) symbolisera dorénavant leur première rencontre!

Tournée et nouvel album

Outre Nîmes, Glauque posera ses instruments, cet été, dans d’autres villes françaises: Langres (6 août), Niort (11 août), Nancy (17 septembre) et Béthune (24 septembre). En Belgique, le public pourra également (re)découvrir la musique tant planante que poétique du quintet, le 14 septembre, au centre culturel de Chênée.

Deux ans après la sortie de son EP , le groupe (Aaron Godfroid, Louis Lemage, Baptiste Lo Manto, Aadriejan Montens et Lucas Lemage) s’apprête également à sortir son premier album. Un nouvel opus, d’ores et déjà terminé, qui restera fidèle à l’ADN mi-rap et mi-électro de la bande, formée à Salzinnes en 2018. " Il s’agit, selon nous, de notre production la plus aboutie car, à travers ce disque, nous sommes parvenus à obtenir le compromis que nous recherchions. ", mentionne Louis Lemage.

Avant de découvrir le résultat final, quelques nouveaux titres seront prochainement dévoilés, durant l’été, pour faire patienter le public. Et comme le groupe ne fait pas les choses à moitié, quelques clips accompagneront aussi ces prochains morceaux.