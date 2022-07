Le Tour de Namur reste sur les circuits

Le peloton fera notamment trois fois le tour du circuit automobile chimacien. "Nous avons conservé ce format de circuits locaux, au début et à la fin de chaque étape. Cela nous permet de réaliser des économies et de gérer l’épreuve avec un nombre de signaleurs moindre", signale Christian Bouillot, qui fera office de directeur de course. "Guy Warrinnier prendra en charge la sécurité. C’est nécessaire, de se répartir les tâches. Autrement, cela devient trop lourd à assumer."

Précédé d’une demi-heure par la caravane publicitaire, sur les 700 et quelques kilomètres de course, le peloton devrait afficher complet, avec cinq équipes continentales et deux étrangères, en plus des dix-huit belges. "L’une d’elle vient de se désister, probablement à cause du Covid." Mais pas d’inquiétudes particulières, comme on peut en connaître sur le Tour de France. "À notre niveau, nous ne sommes pas contraints de mettre en place des procédures de tests. Mais d’ici le 3 août, qui sait comment la situation aura évolué…"

Après une édition 2020 annulée et une suivante rendue compliquée par les inondations, ce 74eTour de la province mériterait bien d’être épargné par les soucis, de Gedinne jusqu’au sommet de Namur.