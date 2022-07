Namur : noces d’or pour Agnès et Philippe, unis par les briques

Agnès a d’abord travaillé aux laboratoires de la clinique Saint-Luc de Bouge, avant de rejoindre le groupe pharmaceutique UCB comme responsable des laboratoires microbiologiques. Elle y est restée jusqu’à sa pension. Elle est un véritable cordon-bleu et apprécie la marche nordique, comme son mari Philippe. Lui, après des études en mécanique, a fait carrière comme conducteur de train. Il a été animateur de patro, a évolué durant 10 ans au club de basket BC Sambrien et a aussi été gardien de but à Malonne et Floreffe. Il a maintenant opté pour la pétanque et les quilles.