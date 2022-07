Grand-Leez: l’étang fermé provisoirement pendant la canicule, pour protéger les poissons

Si la mesure a été prise, c’est principalement pour protéger les poissons. En effet, comme la politique du no kill est pratiquée sur le site, les poissons pêchés sont relâchés. Or, leur passage sur le sac de réception par cette chaleur va inévitablement mettre à mal le mucus et peut entraîner la mort du poisson. Il faut dire que les bourriches, ces filets qu’on laisse immerger et dans lesquels on glisse les prises sont seulement utilisées lors des concours, environ cinq fois par an. Après mercredi, la pêche a pu reprendre, en espérant des conditions climatiques favorables. " Si ce n’était pas le cas, nous prendrions de nouvelles mesures, notre priorité étant de protéger les poissons. Nous en profitons aussi pour rappeler que bien que la tentation soit grande de s’y rafraîchir par de telles températures, la baignade est absolument interdite dans l’étang. Nous ne voudrions pas revivre les incidents mortels qui ont eu lieu dans les années 80. Des courants d’eau froide sont générés par les sources. Puis, on raconte beaucoup de choses sur l’étang mais, non, il n’y a pas d’engins de chantier immergés, juste quelques pompes qui n’ont pu être récupérées dans l’ancienne carrière. "