Namur: des triathlètes sauvent un couple sur une bouée à la dérive en Meuse

Dans l’impossibilité de rejoindre la rive, les touristes ont dérivé de la pointe de l’île Vas-t-y-frotte jusqu’au câble de retenue situé avant le barrage de La Plante, qu’ils n’ont pu attraper. Or une fois le câble de retenue passé, le barrage ne laisse aucune chance. Le scénario-catastrophe a été évité de justesse grâce à la présence d’esprit des triathlètes qui ont mis à profit leur maîtrise de la natation en eau vive pour sauver le couple.

"Sauf dérogation dispensée par le SPW, se baigner en Meuse est tout simplement interdit , rappelle Yves Eeckout, président du Namur Kayak & Canoë Club et initiateur de Namur nage en Meuse . " Cette dérogation, Namur nage en Meuse et les triathlètes l’ont obtenue. Ils viennent s’entraîner dans une tranche horaire bien précise (le samedi, de 10 à 12h) dans une zone délimitée sur un "bras de mobilité douce" de 700 mètres de long. " Entre cinq et dix kayakistes sont de service pour intervenir en cas de crampes ou de malaise". À cela s’ajoutent deux maîtres-nageurs.

Les athlètes ont obligatoirement une bouée de nage, un bonnet fluo et une combinaison adaptée. Les kayakistes, tous comme les adeptes de paddle, se voient dans l’obligation de porter un gilet de sauvetage. " Ce n’est pas top pour le bronzage mais, parfois, on est confronté à des situations où des jeunes sont sur des paddles sans en porter."

50 m³/seconde

La Meuse peut être belle mais aussi dangereuse. " En apparence, elle paraît calme et paisible mais c’est en moyenne un débit de 50 m³ par seconde." Des conditions que les professionnels comme les triathlètes affrontent à contre-courant pour s’entraîner. Mais pour un nageur lambda ou un enfant, cela peut mener à la mort.

"Il ne faut pas attendre qu’il y ait un enfant qui meurt pour s’émouvoir et prendre des dispositions." Sur ce point, des contacts réguliers se font entre la Ville, le SPW et les usagers de la Meuse qui restent attentifs à cet environnement qui leur permet de pratiquer leur passion. Yves Eeckout est d’ailleurs au rapport pour épingler des problèmes plus ou moins ponctuels comme la fréquentation par des personnes des îles (Vas-t-y-frotte et de Dave), réserves naturelles à protéger.

Respecter les réglementations, c’est, de l’avis de Namur nage en Meuse , permettre aux activités " légales" de perdurer. Ce qui ne serait plus assuré en cas d’accident. Les touristes sauvés mardi ont eu beaucoup de chance, selon Yves Eeckout.

namur-nage-en-meuse.be