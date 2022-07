Des motos trop belles pour être figées dans un musée

La selle de cuir, large et basse, ne doit pas manquer de confort. Le guidon courbé vers le bas prend des allures de moustaches Belle Époque. La couleur rouge pétant, en goutte d’eau, sur une partie du réservoir donne à la moto une classe folle. « Chez Saroléa, il y a toujours eu une attention particulière à la forme, au look. Les modèles changent avec les années mais on les reconnaît assez facilement, elles semblent toutes sorties du même coup de crayon. » Eddy Ninforge est l’heureux propriétaire de cette « 30R », sacrée bécane sortie des ateliers d’Herstal en 1930. « Avec mon frère Daniel et mon cousin Thierry, on a acheté un lot de trois motos en pièces détachées. On a fait ça un peu naïvement sans se rendre vraiment compte qu’on venait d’acquérir trois terribles machines », s’émerveille encore le Vedrinois. Mais tout ne tombera pas du ciel. « Tout est arrivé en pièces détachées, dans des caisses à bananes. J’ai mis deux ans pour tout remonter. Et puis, il a encore fallu de très nombreux réglages lors des premières sorties. Mais quoi qu’il en soit, avec les vieilles motos, il faut toujours partir avec un tournevis et une clé… Mais pour l’époque, c’était une incroyable moto de course : elle montait à du 150 km/h. »