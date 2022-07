Namur : Nicolas Buysse dans un spectacle autour de Jacques Prévert

"En sortant de l’école nous avons rencontré un grand chemin de fer. " Beaucoup d’écoliers se souviennent de ce poème. Son auteur, le Français Jacques Prévert, a marqué l’enfance de nombreux Belges. Aujourd’hui, ses textes reviennent plus animés que jamais, grâce au spectacle proposé par Nicolas Buysse, Greg Houben et Matthieu Van sur les quais de la Meuse, entre le 28 et le 31 juillet.