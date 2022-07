Namur : hommage à Marie-Louise Matagne, fondatrice du Foyer Saint-Augustin

Après avoir œuvré à l’ONE, à l’hôpital Saint-Camille de Namur (l’actuel Centre hospitalier régional) ou encore à la Croix Jaune, Marie-Louise Matagne a donné une nouvelle trajectoire à sa carrière. Confrontée au quotidien à des personnes dans le besoin, dont des enfants, elle décide, à l’âge de 26 ans, de transformer sa maison familiale en un lieu d’accueil réservé aux mineurs sans parents.

«Une héroïne des temps modernes»

Avec le soutien financier et humain de ses amis et de sa famille, elle accueille dès le 27 décembre 1960 une dizaine d’enfants au sein de sa résidence. Elle leur offre un encadrement adapté, loin des désagréments subis par les déchéances de droits parentaux. Le Foyer Saint-Augustin était né.

À partir de 1966, l’établissement devient une ASBL et continue à se développer grâce, entre autres, à l’aide de stagiaires en provenance d’une école d’éducateurs de Liège. Deux ans plus tard, avec le soutien de plusieurs bénévoles du quartier et du travail des Compagnons bâtisseurs, le foyer accueille une quinzaine de jeunes pensionnaires placés par le juge.

Au bout de trente-huit ans d’implication ininterrompue, Milou a pris sa retraite en 1998, après avoir confié la direction du foyer à une de ses anciennes stagiaires. Malgré son départ, elle continuera à se soucier des enfants de son institution, suscitant l’admiration de son équipe.

" S’il existe une héroïne des temps modernes, c’est bien elle , estime Jacques Devaux, président de l’ASBL ACESO en charge du Foyer Saint-Augustin. Lorsqu’elle a ouvert sa maison, il y a 62 ans, il n’y avait encore que très peu d’établissements pour accueillir ces enfants, contraints alors de vivre de charité. "

Prix Blondeau et Mérite wallon

Si Marie-Louise est restée célibataire et sans descendance, elle avait, en revanche, plusieurs fils et filles de cœur qui la considéraient comme leur propre mère. " Maman, je t’aime tellement ", a lancé un ancien pensionnaire du foyer, le 30 juin dernier, lors des funérailles.

Reconnue pour ses actes de courage, de dévouement et de grand civisme, Marie-Louise Matagne avait reçu, en 2013, le prix Blondeau remis par la Ville de Namur. Une distinction qu’elle avait accueillie très modestement: " Je n’ai rien fait d’extraordinaire, il faut aimer, c’est tout." Trois ans plus tard, elle obtenait le titre de Chevalier du Mérite wallon

Atteinte d’un cancer, Marie-Louise Matagne s’est éteinte à Belgrade, où elle avait vu le jour 88 ans plus tôt, au terme d’une vie hors du commun.