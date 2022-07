Le 24 juillet, les pieds dans l’eau

Çà et là, des voix ne tarderont pas à s’élever pour dénoncer des problèmes récurrents, aussi liés à l’infrastructure.Un an plus tard, on refait le point avec la Ville de Namur pour vérifier ce qui a déjà été entrepris.Ou pas.

1 Bomel Le Houyoux canalisé traverse Namur en souterrain pour se jeter dans la Meuse. Les canalisations sont-elles en bon état?Y avait-il eu un effondrement ou une dégradation avant les coups d’eau de l’été dernier? " En juin, l’INASEP était passée dans la partie canalisée et avait constaté des embâcles et des obstacles ", signale Luc Gennart, l’échevin namurois des Travaux. " Le SPW avait été prévenu et était intervenu.Il n’y a pas eu de problème d’accumulation d’obstacles dans le Houyoux lors des événements de juillet. " Le cours de première catégorie, géré par le SPW, n’a donc tout simplement pas "suivi". " Il y a donc eu un trop grand débit et on a donc lancé un projet d’études sur quatre ruisseaux (Morivaux, Maroulle, Frizet et Arquet) pour prendre des mesures de rétention des eaux en amont. "

2 Vedrin- centre Les pieds dans la boue, plusieurs voisins de la rue de la Sitrée, fortement touchés par les inondations du samedi soir, avaient lancé…un pavé dans la mare. " Des travaux d’égouttage ont été effectués il y a trois ans et depuis lors, c’est le bordel ", balançait ce riverain.Quelle a été la réaction publique? " Ils sont venus très régulièrement, ont ouvert le réseau, y ont travaillé ", assure Bernard Noël qui a eu " soixante centimètres d’eau dans toute sa maison ".Du côté de la Ville, on reconnaît en effet qu’un problème se posait dans le réseau. " Une modification a été opérée sur la chambre de visite à hauteur du 18 (de la rue de la Sitrée), avec la création d’un trop-plein.On a aussi créé un trop-plein sur le collecteur ", souligne l’échevin des Travaux.

3 La Plante/Wépion En début de chaussée de Dinant, à La Plante, le spectaculaire éboulement du mur et des terres ont fait craindre le pire, le 24 juillet en début de soirée.Les proches voisins ont été évacués et la circulation a été fermée, sur la chaussée, pendant de nombreuses semaines.Cette zone a été étudiée mais aussi stabilisée. ÀWépion, dans la rue Marcel Lecomte, on a également connu une situation angoissante.Plusieurs chantiers ont été lancés comme la réparation d’un ruisseau canalisé effondré, la réparation d’une tête d’aqueduc, l’agrandissement du pertuis ou encore la réparation de l’escalier détruit.Sur ce dernier point, le chantier a débuté fin juin et est toujours en cours. Il est réalisé par l’entreprise Nonet, pour un coût global d’un peu plus de 70000 €.