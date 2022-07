Pour tenter de résoudre ces problèmes devenus récurrents, il y a un match à trois, voire même à quatre, entre la Ville, pour l’égouttage, les fermiers qui cultivent les champs voisins mais aussi le SPW (Région wallonne) et l’INASEP.

L’écoulement des eaux de l’autoroute E42, toute proche, aurait également un impact, lors de grosses pluies d’orage. Les volumes qui tombent sur les bandes et ouvrages autoroutiers ne seraient pas suffisamment absorbés sur place, avec les conséquences que l’on peut devenir immédiatement en aval.

La problématique a souvent été posée sur la table du conseil communal.Avec quel effet?

"Un an plus tard, on peut dire qu’absolument rien n’a été fait.En tout cas, on n’a vu aucun aménagement, aucune intervention", regrette Annie Challe, une riveraine. Physiquement, en effet, rien n’a encore été entrepris.

Du côté du SPW, on signale qu’" une étude globale sur le bassin-versant du ruisseau d’Arquet est en cours d’approbation par la Sofico. Elle couvre les bassins d’orage autoroutiers de Cognelée (E42) et Vedrin (E411)."

À côté de ça, le SPWet l’INASEP ont prévu un curage et une endoscopie (relevé de la situation souterraine par caméra) de l’égouttage de la chaussée de Louvain.C’est "prévu"… Mais après l’étude, place à l’action? Ce que l’on doit espérer dans ce quartier, avec une angoisse toujours bien présente les jours d’orage.