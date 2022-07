Namur: plaidoyer pour un piétonnier aînés admis

Celle-ci est le fruit du travail d’une commission réunie début juillet. Comme l’explique le président du CCCA Christian Hendrick, "ces discussions rassemblent les questionnements du groupe et formulent des contrepropositions ." Parmi les éléments qui se positionnent en tête, pour les aînés, la mobilité et l’accessibilité à ce piétonnier élargi. Car si à terme les voitures et les bus ne feront plus partie du paysage, il faut que cette absence ne soit pas un frein à la fréquentation des lieux.

Plus de bancs publics

La question de l’accessibilité au centre-ville se pose en matière de soins et pour les publics à mobilité réduite. " Pour les soins, la Ville s’est engagée à ce que les infirmières mais aussi les médecins et les aides familiales puissent accéder gratuitement au piétonnier, commente le président. On attend la concrétisation de cet engagement." L’occasion de rappeler aux futurs promoteurs immobiliers de prévoir un parking dédié à ces professions.

Autre élément, au vu des adaptations des lignes de bus et des futures navettes suggérées par le conseil consultatif: le mobilier urbain en adaptation avec le public qui en a l’usage. Comme la disposition des bancs publics: "Les gérontologues estiment à environ 300 mètres la distance maximale qu’une personne âgée peut parcourir sans éprouver le besoin de faire une pause."

Éclairage et sécurité

Si la place de l’Ange bénéficie de bancs, il n’en va pas de même pour le haut de la rue de Fer. "Il y a plusieurs années, la Ville avait envisagé des bancs avec une assise plus haute, un dossier et des accoudoirs pour permettre à la personne de se redresser".

Les personnes âgées sont aussi frileuses quant au sentiment d’insécurité qui peut se traduire par un manque de clarté (d’où la demande d’un éclairage plus bas, plus central). Mais aussi face aux nouveaux moyens de circuler comme les trottinettes ou les skates.

Suggestions: qu’ils empruntent le piétonnier… à pied. Comme les aînés, avec les contraintes que pourraient entraîner la réorganisation des lignes de bus et la mise en service de navettes.

Sur ce point, le CCCA ne peut se limiter à deux points de chute (la gare et le Delta) car si la fréquence des navettes est prévue toutes les 6 minutes, la formule pousse le navetteur d’un moyen de transport vers un autre. Ce qui risque d’exclure les aînés.