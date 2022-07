Un master en jeux vidéo: une première en Belgique

Ce Master, il le voulait déjà depuis un petit temps. " Il y a une dizaine d’années nous avons demandé au conseil d’administration pour le lancer, mais on nous a ri au nez. On a retenté une deuxième fois et c’était la même réponse. Cette fois-ci, tout le monde a voulu en faire partie , explique-t-il. Le jeu vidéo est devenu très prolifique. Il représente aujourd’hui 3 fois le chiffre d’affaires du cinéma . C’est le nouvel El dorado ." si la Haute école proposait déjà une courte formation en jeux vidéo dans le bachelier en techniques graphiques, orientation techniques infographiques, l’arrivée d’un Master est une première dans un établissement belge.

Des «stars» comme enseignants

Et une telle première est loin de passer inaperçu. " Nous attirons des internationaux à venir bosser et enseigner chez nous. Ubisoft nous a même contactés !", raconte Joël Jacob. Il faut dire que, certains des enseignants sont de véritables stars du jeu vidéo. " Parmi eux, nous aurons Gil damoiseaux, François Xavier Mélard, ou encore Franck Sauer qui a travaillé sur le jeu Outcast. " En plus, l’école collaborera avec d’autres établissements et université, comme la HELHa, Condorcet ou encore l’École des arts numériques, de l’animation et du design à Montréal.

Un nouveau bassin

Les cours se donneront sur les implantations de Tamines et Charleroi. Des sites stratégiques. En effet, Joël Jacob et ses collaborateurs vont créer un centre d’expertise de jeux vidéo, à Charleroi. Pour " développer un écosystème qui permet l’émergence de projet et de produit. Nous voulons que la propriété intellectuelle reste sur le territoire. Nous espérons développer un nouveau bassin, en Belgique, de création de jeux vidéo ". Le directeur affirme qu’aujourd’hui 90% des diplômés en jeux vidéo partent travailler à l’étranger. Dans la même optique, certains étudiants pourront avoir une bourse pour développer leurs prototypes. Ce master permettra peut-être à la Belgique de devenir la nouvelle Silicon Valley du jeu vidéo.