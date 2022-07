PointCulture de Namur: une vie après la fermeture

Dix fois moins de prêts

C’est une petite victoire car 48 des 76 emplois en jeu à travers la Wallonie et Bruxelles sont ainsi sauvés pour quelque temps.Mais ce n’est assurément pas un triomphe quand on songe à ceux qui resteront sur le carreau. "Tout est fait pour éviter les licenciements secs.Il y a la prépension pour les plus de soixante ans et les départs volontaires.Et le coût de la restructuration (2,3 millions€) sera pris en charge par la fédération Wallonie-Bruxelles", précise-t-on encore au PointCulture du bord de Sambre. Deux sièges de PointCulture vont subsister: celui de Bruxelles (Auderghem) et Liège. Les autres antennes fermeront leur porte. Cette restructuration lourde était malheureusement inscrite dans les astres. "Dans les années 2000, à Namur, on prêtait 200000 médias par an.En 2020, on n’était plus qu’à 20000.Et la tendance à la baisse est constante", constate Stéphane Martin. Les téléchargements, le plus souvent illégaux, sont passés par là, balayant au passage des secteurs entiers.

Sauvée, la collection doit vivre

Mais le métier de médiateur, passeur de culture et de talents, lui, reste quand même d’actualité. "Notre collection, riche de 300000 médias (films ou CD’s), est sauvée et restera à disposition du public", insiste-t-on chez Point Culture.Il faudra initialement réserver ses commandes en ligne et les récupérer dans les bibliothèques de la fédération. "Nous serons là aussi en appui pour faire vivre les collections, aider les bibliothécaires à monter une expo, mettre en avant certaines œuvres, proposer une semaine thématique…", continue Stéphane Martin.Un des premiers défis sera de réduire le temps écoulé entre la commande en ligne et l’arrivée du média au comptoir de la bibliothèque choisie.Tout doit se mettre en place, on en est seulement au premier chapitre d’une nouvelle aventure.

Infos et réservations sur www.pointculture.be et www.samarcande-bibliotheque.be