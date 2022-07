Permis octroyé pour un pylône GSM à Bouge

En janvier 2021, la société Orange a introduit une demande de permis pour la construction d’un relais de télécommunication, comprenant l’installation d’un pylône d’une quarantaine de mètres de hauteur, chemin des Aides, à Bouge. Si le Collège communal de Namur avait accordé le permis sous conditions, quelques mois plus tard, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne l’avait refusé. Orange avait alors introduit un recours. Fin juin, le ministre de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus (MR) a finalement octroyé le permis. Ce dernier est "accordé à condition de procéder, tout autour de la clôture du pylône en projet, à la plantation d’une haie d’essence régionale d’une épaisseur de 50 centimètres et d’une hauteur minimale de deux mètres" , peut-on lire dans l’arrêt. Par ailleurs, quatre arbres haute tiges d’essences régionales devront être plantés.Ils seront répartis sur le pourtour du projet. Le ministre impose que lors de leur plantation, ces arbres aient déjà une taille de deux mètres. Ils devront atteindre au minimum une taille de 10 mètres à maturité, "au plus tard durant l’automne qui suit la fin du chantier."