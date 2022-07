Le 30juillet, Namur remet les gaz en souvenir du motocross

"On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose pour conserver ces souvenirs et entretenir la mémoire", intervient Frédéric Laloux, qui a rassemblé les énergies. La nostalgie et l’amertume ont laissé place à de nouveaux projets.

Au "Panorama", escale horeca bien connue des Namurois et des touristes, une dizaine de stèles seront bientôt installées, pour rendre hommage aux grands champions, aux régionaux de l’étape mais aussi aux organisateurs et petites mains qui ont transformé le circuit en légende.Dix cracks seront finalement mis à l’honneur. "On a retenu trois critères", précise Frédéric Laloux. "Ils doivent être Belges, avoir gagné à Namur et avoir été champions du monde." De Victor Leloup, le pionnier, à Stefan Everts, le recordman, en passant par Joël Robert, André Malherbe, Georges Jobé, aucune grande figure n’est oubliée. En cinq panneaux, c’est toute l’épopée du motocross de Namur, de 1947 à 2007, qui sera aussi détaillée par l’historien Axel Tixhon, sur base des archives du journal L’Avenir.

Mais revenons aux dix champions qui ont écrit la légende de la citadelle. Cinq sont encore en vie et quatre d’entre eux reviendront à Namur, le 30 juillet prochain, pour l’inauguration de cet espace mémoriel. Seul Stefan Everts, retenu à l’étranger, a annoncé qu’il ne serait malheureusement pas présent. "Roger De Coster, par contre, reviendra spécialement de Los Angeles où il vit", se réjouissent les organisateurs de cet événement. "Il a signalé que Namur a toujours été pour lui quelque chose de spécial, et pas seulement pour ses sept victoires.Il a ainsi expliqué qu’à treize ans, il avait fait Uccle-Namur à vélo pour assister au Grand Prix et voir ses idoles du moment." Des petites et de grandes histoires qu’il serait malheureux d’oublier.