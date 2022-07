Il avait comme objectif de faire de la soirée une " fête populaire sur la place publique. Une sorte de pendant du bal des pompiers en France ". Pourtant, ce ne sera pas pour cette année. " J‘en ai discuté avec le bourgmestre, Maxime Prévot, et les pompiers de Namur et tous étaient partant. Malheureusement, j’ai rencontré trop de difficultés. " Entre le manque de budget ou le manque de bénévoles, " je me suis retrouvé, plus ou moins seul, plutôt plus que moins d’ailleurs " rit-il. En plus de cela, la fête devait se faire sur la place Maurice Servais, c’était sans compter les travaux.

Exit le bateau

La partie plus festive de l’événement aura finalement lieu au restaurant la Table de Demain, en bas du Delta. Une grande nouveauté puisque les années précédentes, les festivités avaient lieu sur un bateau. " Le problème est que c’était uniquement sur réservation et que la soirée coûtait cher: 50 € sans boisson. ".

David Dannevoye annonce cependant que " c’est une transition avant la fête de 2023. Pour la prochaine édition, on espère que des pompiers, même français, seront présents et peut-être même des groupes musicaux français ". Cette fête reste l’occasion pour les 4400 Français recensés dans la province de Namur de " fêter tous les Français mais aussi les liens d’amitié et de coopération franco-belge, juste avant la fête nationale ".