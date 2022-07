Des boîtes pour récolter les seringues - Évolution des consommations

Selon ces citoyens, la création d’une salle de consommation à moindres risques devrait être envisagée par la Ville. Avant d’en arriver là, les autorités souhaitent néanmoins attendre un rapport d’évaluation des expériences liégeoises et bruxelloises en la matière.

Prévention, sensibilisation et accompagnement

Interrogé par nos soins, Philippe Noël (Écolo), président du Centre Public d’Action Sociale, précise toutefois que si une telle salle devait voir le jour, elle ne suffirait pas à résoudre tous les problèmes d’un coup de baguette magique. "Ce dispositif ne serait qu’un maillon d’une chaîne plus complète qui comprend à la fois de la prévention, de la sensibilisation, de l’accompagnement et de la prise en charge pour les personnes qui le souhaitent."

Bien en place, ce travail est mené par la Ville en collaboration avec les ASBL Phénix, Sésame et Namur entraide Sida depuis plusieurs années. "Et j’insiste: les structures et la Ville n’ont jamais lâché leurs missions et leur public, y compris durant la période Covid, même si l’accompagnement collectif a été mis à mal. On sait à quel point la drogue peut être un refuge à la solitude ou à l’anxiété… Ces éléments ont été marquants dans le cadre de la crise."

Cette même crise a d’ailleurs retardé un projet lancé par la Ville en 2020, au retour d’un voyage de jumelage à Québec en 2019. Dans le parc de Montréal, les élus namurois avaient été séduits par la présence de boîtes jaunes sécurisées permettant aux consommateurs d’y jeter leurs seringues. Le modèle devait être décliné dans la capitale wallonne. "Nous en avons rediscuté il y a quelques semaines. Nous espérons concrétiser le projet avant la fin d’année" , indique Philippe Noël. Quatre boîtes de ce genre seront installées. Les lieux précis restent encore à déterminer. Il est déjà acquis que l’une d’entre elles se trouvera au Parc Louise Marie.

Enfin, on notera qu’outre la prévention, la sensibilisation et l’accompagnement, le volet répressif n’est pas oublié. "La police en fait une priorité."

Selon Philippe Noël, si rien ne démontre que le nombre de consommateurs de produits illicites augmente à Namur, une évolution dans les types de consommations est bien perceptible.

"Cette évolution est liée à une accessibilité financière plus importante. Certaines drogues dures sont moins chères et donc plus consommées."

Autre tendance: la consommation de cannabis touche un public plus jeune. "Précédemment, on voyait ce phénomène apparaître vers la fin de l’école secondaire. Mais aujourd’hui, on constate que la tranche d’âge inférieure à 15 ans est concernée. Nous avons des retours d’établissements scolaires qui font état de l’apparition de consommation et de deal autour des écoles." Ces deux tendances sont scrutées de près par les autorités. "Ce sont des objectifs prioritaires du Plan de sécurité et de prévention."