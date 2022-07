Namur: jardiner ensemble en cœur de ville (vidéo)

Inauguré en 2014 par Julie Mahieux et Edwine Baudot sur un terrain mis à disposition par le Fonds du logement, il s’agit de " parcelles communes où tout est partagé ". Un morceau de terre sur lequel ceux qui le souhaitent peuvent venir cultiver ensemble des fruits et légumes. Chaque mardi, dès 14h, ils se retrouvent pour dans ce petit jardin. Les tâches sont réparties " en fonction des capacités de chacun, décrit Edwine Baudot. Certains font des semis en pot, d’autres vont bêcher, semer ou retourner le compost. "

Les mains en terre

" C’est la réalité de la vie en ville: tout le monde n’a pas la chance d’avoir un potager ou un compost ", disent les coordinatrices. Le potager a en outre la vocation de promouvoir l’écologie et l’environnement. On y pratique la permaculture, un type d’agriculture qui se veut passif et au plus proche d’un écosystème naturel. On n’utilise pas engrais chimique, le compost est fabriqué naturellement et l’eau est récupérée et recyclée. " On veut axer notre potager sur le bio et on veut pouvoir tracer d’où viennent nos légumes, alors on accepte peu les dons de gaines ou semences", énoncent les coordinatrices.

Chaque année, le potager ouvre ses portes en avril. À la fin de la saison, les membres récoltent ce qu’ils auront planté et se partagent équitablement les légumes et fruits. Ce n’est pas le cas de tous les potagers communautaires. Parfois, les parcelles sont individualisées et chacun récolte ce qu’il a semé.

La convivialité d’abord

Les potagers communautaires permettent aux gens du quartier de faire connaissance. Avant même de commencer à jardiner, on se retrouve autour d’une table et on discute. Pour Edwine, c’est l’aspect social qui a porté le projet: L’idée première était de rompre l’isolement des gens . Ils font des nouvelles rencontres, ils partagent des moments ensemble, ça leur permet de se sentir bien. Le potager, c’est avant tout la convivialité. " Pour certains, la réunion du mardi est même le moment de la semaine.

Martine participe au potager depuis le début. " Chez moi, je n’ai pas de jardin. C’est très convivial, ici, c’est pour ça que je reviens ". Son mari, Georges, ancien jardinier, était mélancolique depuis sa retraite. Le contact avec la nature lui manquait. Une sensation qu’il a pu retrouver grâce au potager communautaire.

De nouveaux participants arrivent chaque année. C’est le cas de Véronique, adepte depuis peu du jardinage collectif. " Je cherchais une occupation depuis que je suis pensionnée. J’ai essayé un peu tout mais ici, l’ambiance est super, tout le monde m’aide et m’apprend à jardiner ". Un esprit d’entre-aide règne dans ce jardin commun, où les plus expérimentés donnent un coup de pouce aux novices.