Les médecins du SOS-Mains Namur sauvent le bras d’un jeune agriculteur qui s’était amputé accidentellement

L’opération était complexe car l’avant-bras comporte d’importantes structures musculaires qui souffrent vite de l’absence d’irrigation. "Le temps était compté, précise le Dr Bombaerts. L’équipe n’avait que 6h pour le réimplanter à partir du moment où le bras a été amputé. Chaque minute comptait et représentait un risque accru de développer un syndrome de reperfusion: il peut y avoir un blocage au niveau des reins dû à la libération de toxines, ce qui peut mener au décès du patient. Plusieurs sutures des artères, des veines et des nerfs ont dû être réalisées au microscope. L’opération a été un véritable succès!" .

Malgré la lourdeur du traumatisme, "si le patient ne pourra pas récupérer complètement en termes de fonction et de sensibilité, nous espérons qu’il pourra récupérer une préhension globale et une fonction utile" explique le Dr Morana. Cette évaluation fonctionnelle définitive pourra se faire au bout d’1 an. Le patient devra attendre 9 mois pour récupérer un certain pourcentage de sensibilité. Cependant, la commande musculaire devra être complètement réapprise avec une longue rééducation.

Les amputations de bras ou d’avant-bras sont heureusement devenues très rares avec la sécurisation des machines industrielles, mais les réimplantations de doigts sont beaucoup plus fréquentes au SOS-Mains, sur des patients régulièrement transférés depuis d’autres hôpitaux.

Depuis 2013, l’équipe de chirurgie de la main du CHRSM – site Meuse a reçu le label SOS-Mains. Une reconnaissance internationale détenue par seulement trois autres centres en Belgique. Composé d’une équipe de 6 chirurgiens dédiés, le centre assure une prise en charge adulte et pédiatrique 24h/24. Leur très haut niveau d’expertise, combiné à une approche multidisciplinaire performante (avec les radiologues, anesthésistes, rhumatologues, neurologues, physiothérapeutes et paramédicaux) permet d’établir, en un temps record, un diagnostic lésionnel et de prévoir un acte chirurgical rapide dans des conditions optimales.

Les incidents touchant la main sont très fréquents, quelle que soit la saison, et la plupart du temps liés à l’utilisation de diverses machines-outils: tondeuse, taille-haie, scie circulaire, fendeuse. Lors de l’un de ces traumatismes, la consultation d’un centre agréé SOS-Mains permet une prise en charge immédiate par les mains les plus expertes.