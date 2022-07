Namur capitale de la bière: «Un maximum d’exclusivités»

Le plein de nouveautés

Plus de 40 exposants et brasseurs belges seront présents pour permettre, même aux non-initiés, de tester et goûter leurs spécialités. " Chaque brasseur viendra avec ces nouveaux produits d’été, donc on aura droit àun maximum d’exclusivités , exprime Thibault Machuraux l’un des organisateurs. Les brasseries viendront avec des coffrets cadeaux à gagner. ". Ce festival sera l’occasion pour les brasseurs de présenter " l eurs nouveaux produits et retrouver les clients ." après deux années difficiles. Le but de cette 10eédition sera de " montrer que le monde brassicole a dépassé tout cela et que les brasseries sont toujours là. Le milieu brassicole belge se développe dans le bon sens et on va montrer cela aux initiés et aux non-initiés, c’est ça le côté magique de cet événement ".

Les organisateurs des précédentes éditions, Namur Event, ont cette fois fait appel à une équipe événementielle locale, Keybox. La boîte est gérée par Thibault Machuraux et Simon de Fays, qui sont bien connus des Namurois puisqu’ils sont les tenanciers du café Les Poules à Lier dans le centre-ville.

«Adapter à l’après Covid»

Si l’événement garde sa structure de base, quelques ajustements ont eu lieu. Pour Thibault Machuraux, le but n’est pas de " réinventer le festival mais de l’adapter à l’après Covid ".

Premier grand changement, une application remplacera les flyers habituellement donnés à l’entrée du festival. Les menus seront désormais digitaux. Il suffira de télécharger l’application pour avoir connaissance des diverses bières proposées par les stands.

Autre nouveauté, l’espace scénique sera modifié. Pas de grande scène trônant au centre de l’esplanade cette fois. " Des petites caravanes où les artistes vont se produire avec des ambulants " la remplaceront, explique Thibault Machuraux. Ce changement émane de la volonté des organisateurs de " donner un esprit guinguette et plus intimiste " à cette fête de la bière. Un mix entre ambiance familiale l’après-midi et une ambiance plus festive le soir.

Une programmation pour tous

Le programme du week-end répond d’ailleurs à cette exigence. En après-midi: animations autour de la bière, château gonflable, grimages par les scouts, dégustations à l’aveugle, dès 16 ans, ou encore fanfares itinérantes. Le dimanche, un blind test géant sera organisé. Alors qu’en soirée sont prévus des concerts et des DJ’s.

Quelques ateliers de créations de cocktails à base de bière, seront proposés. Même si le cœur du festival reste la boisson préférée des Belges.