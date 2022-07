Deux Namuroises en Hongrie avec les Cats

La préparation de ces championnats du monde a évidemment commencé quelques jours plus tôt. "La semaine passée, on a eu trois jours de stage à Louvain-la-Neuve, avant de partir vendredi en Slovaquie pour un autre stage, qui s’est terminé ce lundi, raconte Sara, en plein transfert vers l’aéroport slovaque. Pendant ces trois jours, nous avons joué deux matches amicaux contre la Slovaquie. Certes, nous les avons perdus, mais l’équipe a pas mal progressé."

Après un jour de repos en Belgique ce mardi, les Belgian Cats décolleront pour la Hongrie mercredi. Elles entameront les hostilités ce samedi face justement au pays organisateur. Elles joueront ensuite contre le Mexique (dimanche) et le Japon (mardi). En fonction de leurs résultats, elles sauront si elles sont qualifiées pour le prochain tour. "On ne connaît pas vraiment les équipes de notre poule, avoue Sara Remacle. Mais on est assez confiante pour la compétition. On va tout faire pour remporter tous nos matches. On a toutes les cartes en main pour sortir de notre poule et atteindre nos ambitions.Il y a une très bonne ambiance au sein du groupe et le niveau est là."

Aux Spurs depuis deux ans

Formée au Basket Namur Capitale, la Namuroise de 17 ans joue désormais à Courtrai depuis deux saisons. "J’ai été en Flandres pour mes études, poursuit la meneuse. Je trouve cela important de parler les deux langues en Belgique. Il y a deux ans, j’ai intégré les Spurs de Courtrai. L’équipe commence tout doucement à acquérir un bon niveau en D1. On a même deux Américaines qui sont venues jouer avec nous cette saison. C’est génial de pouvoir s’entraîner tous les jours avec elles. On en apprend davantage aux entraînements."

Des capacités qu’elle développe avec les Cats depuis plus d’un an. "J’ai la chance de pouvoir vivre ma passion à fond, je profite à 100% de chaque moment", conclut-elle.