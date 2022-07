Un tournoi rayonnant au RTC Amée

Malgré un jeudi pluvieux, le RTC Amée a pu compter sur le soutien des clubs voisins, pour permettre le bon déroulement du tournoi en dispatchant les joueurs dans leurs infrastructures. " On remercie les clubs comme Géronsart, Andenne, Alloux, la Citadelle… qui nous ont prêté des terrains. On a donc pu envoyer les joueurs là-bas. " Le tournoi s’est prolongé toute la semaine, permettant aux joueurs de disputer les demi-finales et les finales sous un grand soleil.

Le bilan est très positif puisque pas moins de 300 participants ont défilé sur les courts pour cette édition. Et des joueurs qui ne venaient plus depuis plusieurs années ont profité de ce tournoi pour revenir. " Les Messieurs 6 ont très bien marché avec 49 joueurs. Les Messieurs 1 et 2 ont pas mal marché aussi, donc c’est assez sympa. On a d’ailleurs des joueurs qui visent le Critérium qui ont profité du tableau assez fourni pour se déplacer et venir chercher des points."

Des inscriptions limitées

Le tournoi a dû se limiter à 300 inscrits, une petite baisse par rapport à l’année dernière, afin de faciliter son organisation et de ne pas engranger trop de retard dans le planning. " On a limité, car il y avait justement trop de souci de timing et donc trop de rouspétances , justifie Katherine Deligne Lanza. On a préféré éviter tout cela. ". Globalement, le club se félicite de la réussite du tournoi.