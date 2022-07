Fabien Bruyneel, qui avait pris ses fonctions en juin 2019, a « décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière » . Le directeur démissionnaire restera en poste jusqu’à la fin du mois de juillet.

"Le conseil d’administration tient à remercier sincèrement Fabien Bruyneel pour ces années de collaboration et pour l’impulsion et le changement apporté à notre média de proximité" , indique le communiqué. Rappelons que c’est sous le management de Fabien Bruyneel que Canal C, alors télé locale namuroise, a opéré sa mue pour devenir Boukè, avec une nouvelle identité et un positionnement plus inclusif du web.

"Je tiens à remercier toutes les personnes nous ayant permis d’aboutir à de tels résultats lors de notre première phase de mutation" , commente l’intéressé dans le même communiqué.

Une procédure de recrutement sera mise en place « au plus vite » par le conseil d’administration afin de désigner un nouveau directeur général.