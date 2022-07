Médiévales à la citadelle de Namur: un retour flamboyant et des femmes à l’honneur (photos & vidéo)

Le village médiéval situé juste à côté nous plonge dans la vie de l’époque: forge, vannerie, brasserie, spécialités culinaires (sans pommes de terre ni tomates, maïs, café ou chocolat… pas encore découverts!) bâtisseurs de cathédrales, artillerie… "Tous les canons avaient un nom de femme, plaisante Isabelle Mahy, de la compagnie de la Licorne, qui chapeaute ce village. C’est de là que doit venir l’expression canon de beauté! Et puis les femmes, ça gueule, ça fait du bruit, comme les canons!"

Féministes avant l’heure

Parce que oui, au Moyen Âge, les femmes avaient leur mot à dire. "Elles apprenaient à lire et à écrire et dans certaines élites, elles pouvaient même aller à l’université, explique-t-elle. Si le mari était par exemple boucher-charcutier, elles pouvaient travailler à ses côtés et s’il mourrait, elles pouvaient reprendre le commerce.À la fin du Moyen Âge, les femmes avaient des droits. Ceux-ci ont par contre été abolis à la Renaissance. Blanche de Namur notamment, elle avait du pouvoir!" Pour la première fois aux Médiévales, un stand était dédié aux femmes influentes. Femmes de l’ombre, ayant inspiré des rois ou des hommes importants, mais aussi femmes savantes, médecins, chirurgiennes…

"Trotula de Salerne est considérée comme la pionnière de la gynécologie.Christine de Pizan est quant à elle la première femme de lettres de langue française à avoir vécu de sa plume, relate avec passion Fabienne, des Compagnons de Rougemont. Mariée à 15 ans, elle s’est retrouvée veuve à 25 ans. Mais au Moyen Âge, il fallait se remarier ou entrer au couvent! Pourtant, elle a décidé de vivre “comme un homme”, en subvenant aux besoins de sa famille. Elle a lutté pour les droits des femmes et est une des seules à vanter les mérites de Jeanne d’Arc dans un poème!"

Fabienne nous conte aussi la vie palpitante de Jeanne de Belleville, première femme pirate, ou d’Anne de Beaujeu, dite "la plus folle des femmes de France" , tant elle était d’une intelligence redoutable et que parfois… ça dérangeait!

Des noix contre les maux

En face, c’est le stand de médecine qui livre tous ses secrets. "À votre avis, à quoi servent ces fioles? interroge Joël, de la compagnie Fous des Rail. À analyser l’urine.C’est ainsi qu’on décelait notamment le diabète. Ce qui ne diffère pas énormément de notre époque!"

La cliquette de lépreux, le trépan pour opérer les cerveaux ou l’instrument servant à extraire la pointe d’une flèche ou à amputer un doigt "de façon rapide et efficace" nous montrent quand même que la médecine a bien évolué, fort heureusement. "Il y avait aussi des croyances comme par exemple: pour soigner les maux de tête, rien de tel que de manger des noix!" , sourit Joël. Des anecdotes qui ont fait mouche auprès des plus jeunes!