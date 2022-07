Laurent assume, Houtart étonne

Le double champion francophone s’alignera sur 100 et 200 m samedi à Ciney à l’occasion du nouveau meeting de l’Arch, le Ciney Golden Séries (nous y reviendrons). " On va essayer de profiter de cette belle forme , ajoute-il. Pour la suite, on verra après Ciney avec le coach ."

L’argent pour Biraro, sur 400 m

Toujours au SMAC, la belle surprise est venue de Youri Biraro qui s’empare de la médaille d’argent sur 400 m, en junior. Il termine son tour de piste en 53.47. Pas de podium mais une belle course aussi de Brice Jordens (Arch) qui améliore son chrono (51.35 contre 51.81).

Chez les espoirs, sur 1500 m, le Cinacien Nicolas Houtart a frappé fort en décrochant l’or alors qu’il se présentait sur la piste sans trop de repère. " Je suis arrivé avec le meilleur temps des engagés mais j’étais moins confiant que d’habitude car je m’étais blessé cet hiver et je ne savais toujours pas où j’en étais , souligne-t-il. La grande particularité, aujourd’hui (lisez dimanche), était que c’était open à toutes les catégories, sauf pour le classement LBFA. Du coup, c’est Pierre De Forno qui a emmené la course. Au final je n’ai eu qu’à le suivre jusque dans les 300 derniers mètres où j’ai placé mon accélération, ce qui m’a permis de gagner. " " Nico a fait une superbe course , ajoute Hélène Sensée, qui accompagnait les Cinaciens à Bertrix. Surtout qu’il ne se sentait pas en forme pour faire un chrono sous les 4’05. Et là, il fait quatre minutes tout rond. "

En plus du titre de Nicolas, l’Arch ramène quatre autres podiums chez les juniors avec Eline Laborne sur 400 m (1.02.42), Arnaud Maaschaele au javelot (39m30), Quentin Janton sur 1500 m (4.05.28) et le titre d’Anthony Betholot au lancer du marteau (60m55).

Belles performances aussi pour les deux athlètes de l’Ocan, Elise et Simon Regaert. Simon est champion francophone junior au javelot avec un jet à 47m96 tandis qu’Elise prend la deuxième place, au disque, avec un lancer à 29m33.

Le sprinter du Roca, Robin Henry, monte sur la deuxième marche du podium du 400 m chez les espoirs avec un chrono de 50.02.

Notons encore la médaille de bronze chez les espoires pour Emeline Cleymans (SMAC), à la hauteur.