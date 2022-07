Namur: un mur pour sécuriser le square Léopold

Il s’agit d’une demande de Q-Park, qui y gère le parking, pour fermer le grand hall, considéré comme propice à la consommation de drogue et comme coupe-gorge. Q-Park a décidé de faire juste une entrée pour son parking où il n’y aura plus moyen de "stationner" physiquement. L’entreprise Q-Park remplacera également l’éclairage et mettra des caméras, le tout avec un système de sécurité spécifique pour qu’aucun fil ne soit apparent ni aucune vis ne soit dévissable.