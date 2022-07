Namur: il y a 20 ans disparaissait Jean Legrand, le papa de Djoseph et Francwès

Connaissez-vous Djoseph et Francwès? Si les noms des deux acolytes ne vous disent rien, vous les avez pourtant croisés, à coup sûr, lors d’une excursion au centre-ville de Namur. Depuis 2000, deux modèles en bronze à leur effigie occupent un coin de la place d’Armes, à proximité du palais des Congrès, non sans susciter la curiosité des touristes. Mais avant d’être des statues, Djoseph et Francwès sont avant tout des personnages de BD, nés de l’imagination de Jean Legrand (1906-2002).