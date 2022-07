Namur 65.000 euros pour le terrain multisports des Balances, avant d'autres

Parmi les projets envisagés figurent, entre autres, des projets en lien avec le développement des quartiers prioritaires, la rénovation énergétique, la cohésion sociale, l’animation, la gestion commerciale des centres-villes, etc.

Afin de favoriser et d’encourager plus particulièrement la cohésion sociale dans les quartiers, la ville a décidé de réhabiliter toute une série d’aires de jeux et d’espaces multisports pour un montant de 1140000 euros.

Le terrain multisports de l’Espace des Balances, à Salzinnes, compte au nombre des lieux retenus.

Revêtement synthétique et structure en métal

Inauguré fin juin, le terrain, d’une surface de 400 m², est un des premiers à avoir été rénové, comme l’a souligné Charlotte Bazelaire, l’échevine namuroise de la Jeunesse et des Sports.

" Il me tient à cœur d’aider à permettre à toutes les générations de pouvoir bénéficier d’installations telles que celle-ci. C’est pourquoi les Balances est l’une des premières aires rénovées. Mais nous n’oublions pas les autres quartiers, et il est prévu, d’ici 2024, de continuer sur notre lancée de rénovation des aires multisports dans les quartiers prioritaires. "

D’un montant de 65000 euros, les travaux de rénovation ont consisté précisément en l’installation d’un nouveau revêtement synthétique sablé et d’une structure en métal Galva et aluminium.

Désormais, les habitants du quartier peuvent s’adonner, dans de bonnes conditions, à diverses activités sportives, mais pas seulement, précise encore l’échevine. " C’est un terrain de jeux, mais aussi un terrain de vie où toutes et tous peuvent se rassembler. Son rôle social, d’animation, de proximité pour la jeunesse est un des axes prioritaires pour moi, comme pour l’ensemble du Collège ."