Namur: trois enfants victimes du "couple infernal"

Le substitut Reusens expliquait: "Cela a eu lieu entre mars et octobre 2021. Celui qui était âgé de 3 ans portait des traces au visage, dans le dos, sur les fesses. Les enfants recevaient des claques et des coups de pied, la mère a tiré les cheveux de sa fille de 9 ans. Certains évoquent 2 ou 3 claques par jour car les enfants jouaient avec la nourriture ou ne voulaient pas se laver." Des traces de coups au visage et dans le dos ont été observées sur un des enfants à l’école. Une deuxième victime a affirmé avoir reçu des coups. Des membres de la famille et les voisins ont attesté du climat violent qui régnait dans l’habitation familiale.

Le substitut évoquait un "couple infernal": "Le prévenu a littéralement appris à sa compagne à corriger les enfants, elle qui semblait incapable de les gérer. Il lui a montré comment mettre sa main pour les frapper pour ne pas se faire mal au poignet: il lui montrait comment tabasser ses enfants. Elle n’était pourtant pas violente avant de le rencontrer."

Certaines déclarations du prévenu, qui ne reconnaît qu’un seul coup, ont été citées début juin: "Ce n’est pas moi qui l’ai arrangé comme cela" , "Je lui ai donné un coup de pied comme si je shootais dans un ballon de football" , ou bien encore: "Tape-le, s’il y a des traces, il n’ira pas à l’école" . 36 mois de prison sont requis à l’encontre des membres du couple.

Le tribunal a prononcé ce jeudi des peines de 36 mois de prison assorties d’un sursis de 5 ans.