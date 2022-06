Namur: mercredi après-midi mouvementé dans le quartier de la gare  : fuite de gaz et accident coup sur coup

À lire aussi | Un enfant renversé et une fuite de gaz place de la Station

Une conduite de gaz de moyenne pression a été arrachée par un employé d’une société qui était chargée de l’ouverture de la voirie pour le compte d’un promoteur immobilier, selon Annabel Vanbever, de l’opérateur des réseaux de gaz et d’électricité ORES. Rapidement, les ouvriers ont été à pied d’œuvre pour colmater la fuite. Le trafic a ainsi été interdit dans tout le quartier de la gare et un important dispositif de sécurité allant de la place de la Station jusqu’à l’avenue des Combattants vers Saint-Servais en passant par la place et le tunnel d’Omalius depuis et en direction de Salzinnes. Ce qui a provoqué de gros embarras de circulation.

Le chaos pour les usagers des bus TEC

Plus aucun bus ni véhicule ne circulait depuis la place de la Station. Nombreux étaient les usagers des TEC qui étaient perdus, se demandant ce qu’il se passait et où prendre leur bus. "Pour effectuer des contrôles, il y a toujours quelqu’un mais pour donner des informations, il n’y a plus personne" , fulminait un habitant du boulevard Ernest Mélot qui patientait devant le périmètre de sécurité le temps des opérations.Les usagers pouvaient néanmoins aller à la pêche aux informations à la Maison du TEC de Namur, toute proche. Les navetteurs étaient redirigés vers l’arrière de la gare, boulevard de Merckem, pour prendre leur bus aux arrêts habituels.

Ce qui a, là aussi, engendré une certaine cohue entre les bus qui se croisaient sur le boulevard, les véhicules coincés dans les embouteillages et l’afflux grandissant d’utilisateurs des TEC ajoutés à ceux de la SNCB, a-t-on constaté sur place. Vers 15h, la situation est revenue à la normale.

Enfant assis sur le trottoir

Aux alentours de 12h30, peu après le signalement de la fuite de gaz, c’est un accident impliquant un enfant qui a mobilisé les secours et la police, rue des Ursulines.

Âgé de sept ans, il se trouvait assis sur le trottoir à proximité de l’institut Sainte-Ursule, quant il a été renversé par une camionnette. Celle-ci était à l’arrêt et aurait redémarré, en marche arrière, sans s’apercevoir de la présence de l’enfant. Il s’agit du véhicule d’un maraîcher présent pour le marché hebdomadaire, place de la Station.

Les pompiers de la zone NAGE ont notamment envoyé le PIT (Paramedical Intervention Team, un des services composant l’aide médicale urgente) et une ambulance sur place pour l’emmener à l’hôpital. " Le jeune garçon était très sérieusement blessé. L’audition du conducteur de la camionnette devait avoir lieu en fin de journée mercredi. Il ne se trouvait pas sous influence d’alcool ni de drogue. Plusieurs témoins devaient aussi être entendus dans l’après-midi ", indiquait le parquet de Namur.