Namur: quatorze jours sans piscine en juillet et les abonnements remboursés

Le PTB a salué l’initiative déjà esquissée le mois dernier dans un récent communiqué de presse.La gauche radicale y rappelait qu’elle avait proposé l’application de telles mesures, il y a plusieurs mois déjà. Ce qui fait dire àCharlotte Bazelaire: "Si le PTB veut s’enorgueillir d’avoir été écouté quant aux actions actuelles, il faut savoir que le service des sports n’attend pas d’être sollicité publiquement pour trouver des solutions pour les citoyens."

Entretien à Saint-Servais

Les nageurs namurois doivent se préparer à connaître un début d’été particulièrement houleux. En effet, du 4 au 17 juillet, la Ville procédera à l’entretien de la piscine de Saint-Servais. Celle-ci restera fermée durant les opérations. Thierry Warmoes s’interroge sur le moment choisi et le juge peu adéquat au vu du contexte actuel. "Il n’y a pas de période idéale mais c’est obligatoire et cela doit être fait" , répond l’échevine des sports. Selon les données dont cette dernière dispose, la première quinzaine de juillet apparaît comme la période la plus propice. "C’est l’une des moins fréquentées. Il n’y a plus d’école, de nombreux clubs ne donnent plus cours et la fréquentation individuelle est calme."