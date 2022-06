Namur: l’altiste Sophie Gailly lauréate 2022 du Fonds Thirionet (vidéo)

Attribuée pour la première fois en 1994, cette bourse vise à soutenir financièrement des jeunes artistes se consacrant avec talent à la pratique des arts, toutes disciplines confondues.

En vingt-huit ans d’existence, ce ne sont pas moins de septante-neuf bourses qui ont été attribuées à des artistes appartenant à plus de quarante disciplines différentes.

Pour cette édition 2022, c’est sur la musicienne altiste Sophie Gailly, Bruxelloise d’origine ayant fait une grosse partie de ses études à l’IMEP à Salzinnes mais aussi en Finlande et en Suède, que le choix du jury s’est porté. Âgée de 24 ans, celle-ci s’est vu remettre, des mains du gouverneur Denis Mathen et de la députée Geneviève Lazaron, un chèque d’une valeur de 2000 euros, lors d’une réception organisée, le 21 juin dernier, dans les salons du Palais provincial.

Des cours avec des altistes renommés

Interrogée, Sophie Gailly n’a pas caché sa joie d’avoir été sélectionnée par le jury. Un jury composé de Jean-Marie Marchal (directeur du Concert Hall et du Centre d’art vocal et de musique ancienne), Bernadette Bonnier (directrice du service de la culture de la Province), Philippe Horevoets (directeur-adjoint du service de la culture) et Philippe Mobers (programmateur musical au Delta).

Grâce au Fonds Thirionet, la musicienne va pouvoir suivre des cours d’alto auprès de grands altistes belges avec lesquels elle n’a pas encore eu l’occasion de travailler. " Afin de préparer les concours d’orchestre, je souhaite prendre des cours avec des altistes renommés. Ces cours seraient d’une grande aide tant dans la préparation du programme de traits d’orchestre que dans la gestion du stress et la préparation mentale. Prendre des cours avec différents professeurs me permettra de découvrir des approches différentes et de mieux comprendre les attentes d’un jury lors d’une audition ." a expliqué la lauréate qui espère bien, un jour, intégrer un orchestre en Belgique.