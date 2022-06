Namur: entre la Ville et le Verdur, c’est le silence radio

Des déclarations qui ont créé un tollé dans le petit milieu musical namurois. D’aucuns témoignant, sous le couvert de l’anonymat ou non, de la gestion calamiteuse dont aurait fait preuve celui qui a repris les rênes du Verdur en 2018 (lire L’Avenir du 23/6) . Ils évoquent notamment des cachets d’artistes pas honorés et des factures impayées. Une situation arrivée à un point de pourrissement tel que les prestataires de services mobilisés pour l’édition 2022 se sont finalement détournés de Michel Degueldre. Si ce dernier réfute les accusations, le doute s’est installé. Jusqu’à la table du conseil.

Mardi soir, lors de la réunion mensuelle des élus, Éliane Tillieux (PS) a ainsi demandé si la Ville avait été associée à la décision d’annuler. "On l’a appris par voie de presse" , a répondu Maxime Prévot (Les Engagés). Lequel explique encore n’avoir eu aucun contact avec l’organisateur depuis l’annonce. Silence radio donc. Pourtant le mayeur et l’organisateur se connaissent puisqu’ils ont fait cause commune sur les listes électorales en 2018.

L’élue socialiste veut également savoir à quel point la Ville est impliquée financièrement et si des garanties de financements structurelles existent, par le biais d’une convention passée entre les organisateurs et le pouvoir communal, notamment.

Le bourgmestre explique qu’il y a eu des coups de pouce, comme c’est le cas pour de nombreuses autres manifestations culturelles qui se déroulent sur le territoire namurois et qui en font la demande. Mais il n’y a ni convention, ni rente structurelle. Maxime Prévot évoque un subside oscillant entre 8000 et 10000 €, débloqué pour la reprise du festival en 2018 et une enveloppe de 25000 € versée l’année suivante. "C’était un ultime coup de rein pour permettre au festival de vivre de ses propres ailes" , déclare le bourgmestre. Depuis 2020, l’ASBL organisatrice du Verdur reçoit 5000 €. Un montant censé lui être alloué pour l’événement avorté "mais qui n’a pas encore été liquidé" .

Le PS veut un groupe de travail

Quant aux raisons qui ont conduit à l’annulation du festival en dernière minute, le mayeur, préférant laisser le bénéfice du doute à l’organisateur, se refuse à tout commentaire public. Il reconnaît cependant avoir été interpellé par des prestataires dont la contribution à l’édition 2018 n’avait pas été rétribuée. "Il est arrivé à la Ville de devoir faire l’objet de démarches d’un huissier et d’un avocat pour le compte d’un des fournisseurs qui, n’ayant pas été payé, souhaitait préempter le subside du Verdur, afin d’honorer les factures qui lui étaient dues" , explique-t-il. Le bourgmestre dit encore se représenter la charge financière générée par l’organisation d’un festival gratuit. La Ville ayant été à la manœuvre pendant 30 ans. "C’est un gouffre."

"Financièrement vous confirmez donc que ça à l’air de battre de l’aile malgré les soutiens" , appuie Éliane Tillieux. Selon elle, c’est l’image de la Ville qui est écornée et le politique se doit donc de réagir. Elle plaide pour la mise en place d’un groupe de travail qui se pencherait sur l’avenir du Verdur.