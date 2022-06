Namur: depuis le début de l’année, 1800 interpellations dans le quartier de la gare

« Traversez le quartier de la gare, ralentissez et ouvrez la fenêtre, on vous proposera immédiatement des stupéfiants. Il ne faudrait pas que cela devienne un ghetto. » En séance du conseil de police, Éliane Tillieux (PS) a fait part de son vécu et de ses inquiétudes vis-à-vis de l’insécurité grandissante dans le périmètre de la place de la station.