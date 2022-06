Namur : 22 millions investis pour les routes et la sécurité des usagers faibles d’ici 2024

Namur puise allégrement dans ces sources de financement providentielles pour poursuivre son travail d’aménagement des voiries à travers le prisme de la mobilité douce. Là encore, la Région dispose d’appellations qui font rêver les amateurs de Scrabble: le Piwacy (Plan Wallonie cyclable) couvrant la période 2020-2021 et pour laquelle 10 projets sont en passe d’être concrétisés; et le Pimaci (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité) qui amène 5,6 millions€ supplémentaires sur la table pour lancer de nouveaux projets et parachever le réseau actuel. "Tout s’imbrique, ça peut paraître compliqué mais cela permet d’aller chercher un maximum de subsides" , commente l’échevin namurois des Voiries, Luc Gennart (MR), qui chapeaute les investissements consentis avec sa consœur en charge de la Mobilité, Stéphanie Scailquin (Les Engagés). Moyennant un apport communal de 7,3 millions€, la Ville obtient 14,7 millions€ de subsides et se donne ainsi les moyens de ses ambitions en termes de mobilité. Soit une somme totale de 22 millions€ qui sera ventilée au cours des trois années à venir.

Étendre la «toile d’araignée»

Le conseil communal a donc été amené à se prononcer sur les aménagements qui seront consentis dans un futur proche. Objectif: que la mobilité active, à savoir les piétons et les vélos, devienne une véritable "toile d’araignée" , pour reprendre les mots de l’échevine Scailquin. Il est question d’agir sur l’axe Belgrade-Flawinne et plus particulièrement la rue Tonneau; sur l’itinéraire Flawinne, Suarlée Temploux; dans la rue des Narcisses à Jambes; au chemin du Bon Air à Vedrin; au chemin de Beauloye à Cognelée. Citons encore la rue Clément et le chemin de Moustier ainsi que la rue Marcel Lecomte, particulièrement touchée par les inondations, l’an dernier. Enfin, les riverains concernés par la réfection de la route de Spy et de la rue Grosjean sont conviés à une réunion d’information organisée le lundi 4 juillet à 19h30 à la salle Saint Hilaire à Temploux. Les futurs aménagements y seront développés avec la possibilité pour les participants de soumettre leurs remarques et appréciations.

Quant aux éventuels délais relatifs à la concrétisation de ces projets, l’échevin Gennart prévient: "Ce ne sera pas avant 2023." Mais l’intention est là et elle est partagée par tous les conseillers unanimes.