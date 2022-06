Les Médiévales de Namur: une aventure chevaleresque et collective

Jean-Michel Werrion est le président et le fondateur de ce collectif. Sa passion pour le Moyen Âge remonte à l’adolescence. "À l’âge de quatorze ans, j’ai lu un article du journal Tintin consacré à une troupe de comédiens cascadeurs, en France, qui organisaient des tournois équestres , se souvient-il. Cette compagnie s’appelait Spectacle et Chevalerie et était dirigée par un certain Gilles Raab. Étant passionné de films de cape et d’épée, je me suis dit qu’il serait intéressant d’aller rencontrer ce monsieur. C’est ainsi que j’ai sympathisé avec lui, tout en apprenant le maniement des armes et à monter à cheval. Nous avons continué ensuite, durant mes congés scolaires, à nous fréquenter pour poursuivre mon apprentissage. Peu à peu, je suis parvenu à convaincre quelques copains de se former avec moi. Cela a abouti à la naissance de l’ASBL La Compagnie de la Licorne.C’était en 1989, j’avais 21 ans."

«Des moments humains très forts»

Depuis trente-trois ans, donc, l’association organise des ateliers pédagogiques, ciblés sur le 13e siècle, afin de sensibiliser un large public à l’époque médiévale. En plus de présenter des objets reconstitués, l’ASBL encadre également des spectacles qui font la part belle à l’escrime, la jonglerie ou la comédie.

Le virus de l’histoire, de la découverte et de la reconstitution n’a jamais lâché Jean-Michel Werrion, qui est éducateur de formation. "J’apprécie beaucoup le parcours de Guillaume Le Conquérant , illustre-t-il. Malgré une enfance difficile, en raison de son statut de bâtard, il est devenu roi d’Angleterre. J’ai également un intérêt prononcé pour le 13esiècle car c’est une période moins guerrière, qui a été propice à l’émergence d’inventions et de courants artistiques. Sans oublier le 17esiècle avec les Mousquetaires, l’architecte Vauban ou encore Molière et La Fontaine."

Aujourd’hui, Jean-Michel peut compter sur l’aide de sa compagne Isabelle et d’une vingtaine de personnes pour faire vivre l’ASBL. Une aventure collective dans laquelle se tissent des liens d’amitié autour d’une passion commune. " Après les spectacles, il y a des moments humains très forts lorsque nous sommes entre nous ", souligne le président de la Compagnie de la Licorne.